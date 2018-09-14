Facebook будет проверять фото и видео на дезинформацию

Социальная сеть Facebook сообщила, что последние два года борется с дезинформацией на своих страницах, а теперь помимо сканирования текстов факты будут проверяться на фото и видео. Новые правила получили партнёры соцсети из 17 стран, среди них такие именитые агентства новостей, как французское France-Presse и американское Associated Press. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

- Основываясь на исследованиях по всему миру, мы знаем, что ложные новости распространяются в разных формах в разных странах. В США люди говорят, что видят больше дезинформации в статьях, а в Индонезии сообщают, что чаще видят вводящие в заблуждение фотографии. Однако эти категории не отличаются друг от друга. Поэтому защиту от фейков нужно создать не только для текстов, но и для фотографий и видео, - пишет менеджер по продукту Facebook Антония Вудфорд.

Подозрительные материалы будет находить нейросеть, а затем отправлять для детального изучения партнёрам соцсети, которые имеют опыт в верификации фото и видео.

Этим летом крупнейший видеохостинг YouTube также сообщил, что будет зачищать информационное поле от недостоверных новостей и видеороликов.