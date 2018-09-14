Volkswagen отказался от «жука»

Volkswagen of America объявил о прекращении производства модели Beetle ("жук"), ставшей визитной карточкой компании. Как говорится в сообщении компании, производство будет прекращено в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тогда же будут выпущены две новые модели, которые закроют линейку, - Final Edition SE и Final Edition SEL.

Как заявил президент Volkswagen of America Хинрих Вебкен, компания планирует стать автопроизводителем, ориентированным на семью. Классический "жук" в эту модель не вписывается, однако прощание с "настоящей иконой автомобильного мира" решено торжественно отпраздновать.

На заводе в Мексике выпустят две заключительные модели, каждая из которых будет доступна в двух вариантах - с кузовами кабриолет и купе. Цена на Final Edition SE будет начинаться от 23 045 долларов, на Final Edition SEL - от 25995 долларов.

Производство "жука" началось в 1938 году в Третьем рейхе. В США модель попала в 1949-м. Всего было продано порядка 21,5 миллионов автомобилей этой марки.

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