"ВКонтакте" обновила мобильный видеоплеер

Социальная сеть "ВКонтакте" провела крупное обновление видеоплеера, встроенного в мобильное приложение для iOS и Android. Медиаплееру освежили дизайн, прикрутили поддержку субтитров и технологии AirPlay, включили возможность быстрой перемотки и оснастили рядом других функций. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Смотреть видео с субтитрами уже могут все пользователи, но возможность добавлять дорожки пока имеется только у "некоторых партнеров" компании. В будущем ограничение снимут.

Дважды прикоснувшись к экрану, можно перемотать ролик на 10 секунд. Также пользователям разрешили менять скорость воспроизведения, вручную выбирать качество и смотреть видео без полей. Поддержка AirPlay позволяет транслировать картинку с одного устройства на другое: например, с "айфона" на телевизор с Apple TV.

Видеоплеер в iOS-версии программы получил новый дизайн меню в серых оттенках, а анимация при переходе в полноэкранный режим и повороте экрана стала плавнее. Помимо этого, "ВКонтакте" начал тестировать сервис персональных видеорекомендаций. Как говорят разработчики, качество подборок с предлагаемыми видеозаписями будет постоянно совершенствоваться.

По собственной статистике, в среднем один пользователь соцсети ежедневно смотрит около 15 роликов. "Всего же видеозаписи ВКонтакте каждый день собирают свыше 550 миллионов просмотров, - сообщили в компании. - 80% из них происходит с мобильных устройств".