Устройства удивят расцветкой корпуса. Корейский электронный гигант ответит Huawei на выпуск смартфонов в цвете градиента.

Смартфоны Samsung Galaxy S10 выйдут в необычном цвете. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает инсайдер Ice Universe в "Твиттере".

Это будет ответ Huawei P20 Pro. Напомним, в марте 2018 года компания презентовала смартфон в цвете градиента. Позже вышел Honor 10 с похожим оформлением корпуса.

Ранее сообщалось, что S10 выйдут в пяти цветах: чёрный, белый, зелёный, серебряный и розовый. Об этом сообщал тот же Ice Universe.

Samsung представит три смартфона серии S10: базовую версию, увеличенную и упрощённую. Все три модели получат внутриэкранный сканер отпечатка пальца.