В YouTube усовершенствовали родительский контроль

14 сентября 2018 20:31

В версии ресурса для детей появилась новая возможность, с которой ребёнок увидит только одобренный родителями контент. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В YouTube Kids появилась новая возможность. Теперь родители смогут сами выбрать контент, который будет доступен детям. Об этом сообщает компания в официальном блоге.

Активировать функцию можно в настройках. После этого нужно нажать клавишу "+" под видео и каналами, к которым вы хотите открыть доступ, и ребёнок увидит в ленте только одобренные родителем видео.

Соцсети и видеохостинговые сервисы уделяют много внимания родительскому контролю. Ранее "Инстаграм" представил инструкцию для родителей по настройке конфиденциальности и отслеживанию проведённого времени.

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