Lexus показала роскошную яхту собственного производства

Подразделения компании Toyota славятся не только "заряженными" спорткарами, но и водным транспортом. Департамент морского транспорта всего за несколько месяцев разработал уникальную яхту LY 650, производить которую будут под брендом Lexus. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Technology. 20-метровая яхта в стандартной комплектации будет поставляться с огромным двигателем Volvo Penta мощностью 1000 лошадиных сил. Опционально доступна установка двух двигателей Inline-6 ​​IPS мощностью по 900 лошадиных сил каждый.

Внутри яхты, согласно предпочтениям заказчика, будет выполнен дизайнерский ремонт. Корпус яхты разделён между обеденной зоной, мостиком и зоной отдыха, а внутри размещены три каюты на шесть спальных мест. Стоимость новинки не уточняется. Производством яхты займётся американский завод Marquis-Larson Boat Group.