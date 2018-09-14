LG разрушила монополию Samsung на поставки OLED-экранов для Apple

Компания Samsung утратила статус единственного поставщика дорогостоящих OLED-дисплеев для i-устройств. Фирма Тима Кука избавилась от "экранозависимости" благодаря LG: она освоила технологию производства панелей на органических светодиодах в крупных масштабах, удовлетворяющую строгим стандартам качества Apple.

Как сообщает The Korea Herald со ссылкой на собственные источники, LG стала вторым поставщиком гибких OLED-панелей для iPhone XS и iPhone XS Max - новейших смартфонов, предзаказы на которые открылись сегодня. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. По информации издания, серийный выпуск "органических" экранов скоро начнется на двух производственных линиях фабрики LG Display в Пхаджу (Южная Корея), которые до недавнего времени изготавливали только пробные партии продукции. Предположительно, LG выпустит от 2 до 5 миллионов дисплеев для новых iPhone.

Samsung долгое время оставалась единственной компанией, способной производить OLED-экраны для "айфонов" в нужных объемах и в соответствии с жесткими требованиями, предъявляемыми Apple к качеству продукции. Как ранее подсчитали аналитики Counterpoint Technology, за счет статуса поставщика-монополиста корейцы зарабатывали около $110 с каждого проданного iPhone X. То есть партнерство с Apple принесло им больше денег, чем выпуск деталей для собственного смартфона.

Процесс производства OLED-экранов осваивают и другие азиатские компании, включая японскую Japan Display и китайскую BOE Technology Group. На совершенствование технологии у них может уйти еще как минимум несколько лет.

Экраны, состоящие из светоизлучающих диодов, обходят "собратьев" на основе жидких кристаллов практически по всем показателям: меньший вес, широкие углы обзора, гибкость, энергосбережение, более высокие параметры контрастности и яркости, более насыщенный черный цвет. С другой стороны, OLED-экраны более дороги из-за трудоемкого производства.