Подтверждено: iPhone XS — самый мощный смартфон на рынке

iPhone XS протестировали в бенчмарке AnTuTu. Устройство набрало 363 тысячи баллов - это рекордный показатель среди смартфонов. Об этом сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Новый iPhone обогнал всех конкурентов на Android. Смартфоны с чипом Snapdragon 845 набирают до 290 тысяч баллов.

XS ожидаемо стал самым мощным смартфоном на мобильном рынке. Он оснащён процессором A12 Bionic. Это первый чип, созданный по 7-нанометровому техпроцессу.

XS Max и XR также работают на A12 Bionic. Медиа также ожидают от них высочайших показателей на бенчмарках.

16 октября Huawei представит Mate 20 и Mate 20 Pro с чипом Kirin 980, также созданным по 7-нанометровому техпроцессу. Он станет главным конкурентом A12 Bionic, с ним смартфоны поднимутся в топ бенчмарков.