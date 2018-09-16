Хакеры украли миллионы документов из престижных вузов Британии

16 сентября 2018 10:52

Иранские хакеры похитили миллионы документов из наиболее престижных университетов Великобритании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, хакеры похитили документы связанные с кибербезопасностью и атомными электростанциями.

Как отмечается, документы были выставлены на продажу на нескольких сайтах на фарси. 

При этом, в частности, хакеры похитили материалы из Кембриджа и Оксфорда.

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