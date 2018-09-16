Долгожданное обновление в WhatsApp
Для пользователей популярного мессенджера теперь доступна новая возможность - "тёмная тема" оформления.
Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о том, что приложение получит долгожданное обновление. Речь идёт о "тёмной теме" оформления программы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Wccftech.
Недавно мессенджер стал доступен на кнопочных телефонах. Эта возможность пополнила ряды пользователей на миллионы человек во всём мире - теперь база пользователей больше как минимум на полтора миллиона новых аккаунтов.
Что же касается "тёмной темы", то она сделает внешний вид мессенджера более дружелюбным. Это привлечёт новых пользователей. Кроме того, новая тема будет не так сильно раздражать зрение пользователей. Также благодаря новой теме можно будет экономить заряд аккумулятора - светлые тона станут менее яркими. Сейчас разработчики тестируют новую тему - в скором времени она будет доступна на iOS и AndroidСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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