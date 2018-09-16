В Twitter будут вычислять экстремистов сразу после регистрации
Американские учёные представили новый алгоритм. Он позволит автоматически блокировать учётные записи экстремистов в социальных сетях. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Разработчики создали новый алгоритм, который позволит бороться с нежелательными пользователями до публикации их первых сообщений.
Группа учёных под руководством Джитт Клаузен из Университета Брандейса в Массачусетсе представила новый алгоритм для выявления учётных записей, с которых распространяются экстремистские материалы. Особенность исследования - новый алгоритм, который позволяет выявить подозрительные учётные записи до того, как с них будет опубликовано хоть одно сообщение.
По словам учёных, у всех обработанных аккаунтов наблюдаются схожие поведенческие алгоритмы. Их учётные записи выглядят одинаково, они выстраивают контакты со схожими группами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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