Разработчики геймерского смартфона Razer представят новинку 10 октября

Разработчики популярной фирмы Razer сообщили о дате выхода нового смартфона для геймеров - Razer Phone 2. Презентация состоится 10 октября текущего года, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Каждое приглашение на презентацию личное, лишних людей на мероприятии не будет. Представлять продукт будет глава компании.

Сообщается, что новый телефон оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 845, а также имеет 542 гигабайта внутренней памяти. Работать смартфон будет на операционной системе Android. Объём аккумуляторной батареи составит около 4000 мАч.

Отмечается, что каждое приглашение, высланное на презентацию, личное. Представлять продукт будет глава компании. Это говорит о том, насколько важен товар для Razer.

Напомним, ранее смартфон для геймеров Razer Phone резко упал в цене. Его можно будет купить со скидкой 300 долларов.