Эксперты назвали iPhone, который дольше всех держит заряд батареи
17 сентября 2018 09:05 377
Эксперты заявили, что iPhone XR способен дольше держать заряд батареи, чем предыдущие модели. В ходе эксперимента исследователи сравнивали новинку с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает портал PhoneArena.
После проведения тестов специалисты выяснили, что новинка от компании Apple может работать в полтора раза дольше, чем предыдущие популярные модели.
Отмечается, что iPhone XR смог бы работать на одном заряде 16 часов в режиме высокой производительности. А прослушивание музыки может длиться 50 часов. Это в полтора раза дольше, чем у iPhone 8 Plus.
Ранее компания Apple представила iPhone XR с новейшим процессором. Продажи телефона начнутся во второй половине октября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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