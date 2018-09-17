Audi показал свой первый электромобиль - ВИДЕО
17 сентября 2018 09:11 435
Компания Audi опубликовала новое видео. Ролик - тизер первого электромобиля этого бренда. Компания показала отдельные части авто и различные погодные условия, которые машина сможет перенести. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
В новом видео бренд признаётся, что не он изобрёл электронные авто, но ему есть, что показать.
Премьера видео широким массам запланирована на 17 сентября во время награждения "Эмми". В продажу новое авто поступит в начале 2019 года, однако сейчас можно оформить предварительный заказ.
Уже к 2020 году у компании Audi будет как минимум три модели.
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