Audi показал свой первый электромобиль - ВИДЕО

Компания Audi опубликовала новое видео. Ролик - тизер первого электромобиля этого бренда. Компания показала отдельные части авто и различные погодные условия, которые машина сможет перенести. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В новом видео бренд признаётся, что не он изобрёл электронные авто, но ему есть, что показать.

Премьера видео широким массам запланирована на 17 сентября во время награждения "Эмми". В продажу новое авто поступит в начале 2019 года, однако сейчас можно оформить предварительный заказ.

Уже к 2020 году у компании Audi будет как минимум три модели.

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