Владельцы «магазина без продавцов» обучили ИИ вычислять воров

Сегодня открывается все больше магазинов, где товары не нужно оплачивать на кассе, все построено на самообслуживании и в торговом зале нет ни единого продавца. Однако это может привлечь в такие магазины воришек. Конечно, никто не отменял систему видеонаблюдения, но ее значительно улучшили, обучив ИИ вычислять преступника до того, как тот совершит кражу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, за разработку весьма интересного ПО отвечает компания Standard Cognition. В системе на данный момент используется 27 камер, которые управляются особым алгоритмом. Он регистрирует практически все показатели покупателей: скорость и длину шагов, направление взгляда и даже тот товар, на который смотрит покупатель в данный момент. Программа вычисляет, как долго человек рассматривает этикетки, следит за перемещением товаров по торговому залу и так далее. Но самое главное, из всей полученной информации, программа делает вывод о "потенциальной неблагонадежности" покупателя.

Пятеро из семи основателей Standard Cognition раньше работали в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, где разрабатывали алгоритмы для выявления мошеннических схем, поэтому нужный опыт у компании имеется. Как заявил один из руководителей Standard Cognition Майкл Сусвэл,

"На самом деле, все довольно просто: у потенциальных воришек более широкий шаг, они постоянно ищут глазами выход и это лишь пара примеров в поведении, которые указывают на недобросовестность. Если система заподозрит кого-то в попытке воровства, она сообщит об этом охраннику магазина и тот отправится к человеку для выяснения ситуации."

Компания уже получила инвестиции в размере 11,2 миллионов долларов США и открыла первый тестовый магазин, где будут выявляться недостатки системы и проводиться ее доработка. К 2020 году в планы компании входит оснащать своей системой не менее 100 магазинов каждый день.

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