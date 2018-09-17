Илон Маск опубликовал новые фото сверхтяжёлой ракеты BFR

17 сентября 2018 19:39

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал новые фотографии сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR - Big Falcon Rocket. На новых изображениях видно, что конструкция ракеты-носителя претерпела ряд изменений: в носовой части появились подвижные корневые наплывы, аналогичные некоторым авиационным решениям. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Новая ракета в перспективе может заменить все существующие ракеты-носители от компании SpaceX.

Такая конструкция, по данным экспертов, может снижать или увеличивать коэффициент аэродинамического сопротивления, а также может иметь ряд дополнительных возможностей. Новая ракета длиной 106 метров будет оснащена 31 двигателем Raptor. В 2024 году с помощью новой ракеты SpaceX планирует осуществить пилотируемый полёт на Марс.

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