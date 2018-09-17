В Германии запущен первый поезд на водородном топливе

Власти Германии запустили первый поезд, работающий на водородных топливных элементах Coradia iLint. Такой состав может двигаться со скоростью 140 километров в час, а одной заправки ему хватает на тысячу километров, Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, сообщает Engineering News.

На крыше состава установлена цистерна с водородом и топливным элементовм, который перерабатывает энергию водорода в электрический ток.

В настоящий момент инновационный поезд курсирует между городами Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде. Власти страны собираются пустить по этому маршруту 14 таких составов с 2021 года, а в скором времени - заменить на водородные все региональные поезда, работающие на дизеле.

Проект уже обошелся Германии в 81,3 миллиона евро.