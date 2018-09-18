США дали британским ученым денег на нарушающий законы физики двигатель

18 сентября 2018 09:14

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) выделило британским физикам грант на разработку аналога "невозможного двигателя" EmDrive. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте университета Плимута.

Отмечается, что разработка будет основана на так называемой теории "квантованной инерции" доктора Майка Маккаллоха из Плимутского университета. 

По словам ученого, если проект удастся реализовать, то человечеству больше не потребуется топливо для запуска спутников в космос. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az