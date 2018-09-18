США дали британским ученым денег на нарушающий законы физики двигатель

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) выделило британским физикам грант на разработку аналога "невозможного двигателя" EmDrive. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте университета Плимута.

Отмечается, что разработка будет основана на так называемой теории "квантованной инерции" доктора Майка Маккаллоха из Плимутского университета.

По словам ученого, если проект удастся реализовать, то человечеству больше не потребуется топливо для запуска спутников в космос.