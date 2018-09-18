iPhone сделают технологию eSIM популярной

Технология eSIM станет более популярной благодаря iPhone нового поколения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщают аналитики ABI Research.

Аналитики ожидают увеличения спроса на смартфоны с поддержкой виртуальных SIM-карт.

Пользователи и производители осознают преимущества этой технологии, и спрос на смартфоны с поддержкой такой возможности возрастёт. Аналитики ожидают 420 миллионов проданных мобильных устройств с поддержкой такой этой технологии к 2022 году.

eSIM - встроенный в гаджет модуль, который позволяет регистрироваться в Сети без физической СИМ-карты. Ранее iPhone сделали популярными сначала microSIM, а затем nanoSIM.

Отметим, что в России эта возможность пока недоступна из-за запрета на клонирование SIM-карт. Виртуальная карта приравнивается к клонированию.

12 сентября Apple представила три новых iPhone: XS, XS Max и XR. Все три модели получили поддержку eSIM.