Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат тройные камеры - ПОДТВЕРЖДЕНО

Флагманы Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro будут оснащены тройными основными камерами. Это, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, подтвердил официальный тизер-трейлер к презентации устройств.

Кажется, новые смартфоны удивят фанатов качеством съёмки и высокой производительностью.

В ролике показаны контуры смартфона. На задней панели будет квадратная область, там расположатся тройная камера и фотовспышка. Ранее рендеры девайсов выкладывал инсайдер Вениамин Гескин.

Судя по ролику, устройства удивят пользователей качеством съёмки. Второй особенностью устройств станет процессор Kirin 980, созданный по 7-нанометровому техпроцессу. Чип станет единственным конкурентом Apple A12 Bionic, с ним смартфоны поднимутся в топ бенчмарков и выдадут высочайшую производительность.

Первым смартфоном с тройной камерой стал Huawei P20 Pro. Он удивил ночной съёмкой. Эксперты DxO Mark признали камеру флагмана лучшей на мобильном рынке.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro представят 16 октября в Лондоне. Бюджетная модель серии Mate 20 Lite уже была представлена на IFA 2018.