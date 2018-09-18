Самые значимые изменения в новом iOS 12 - ФОТО
Day.Az со ссылкой на Macdigger рассказывает о самых значимых изменениях в свежей мобильной операционной системе Apple. В этот раз речь пойдет о стандартной галереи фотографий и о новых способах делиться снимками с друзьями, которые нам предлагает корпорация.
На июньской конференции WWDC Apple особое внимание уделила приложению "Фото". Оно довольно сильно изменилось и во многом стало удобнее.
Вкладка "Для Вас"
Это новый раздел приложения, появившийся вместе с iOS 12. В нем отображаются несколько типов фотографий.
- Те, которым можно поделиться с друзьями.
- Воспоминания.
- Подборки фото по дате и месту.
- Фото, которые iOS хочет улучшить с помощью определенных эффектов.
- Снимки, которыми пользователь уже поделился.
- И общие альбомы в iCloud.
Эта вкладка представляет собой некий набор снимков, который может заинтересовать владельца смартфона. Она напоминает о лучших фотографий, предлагает улучшить не самые удачные и дает возможность поделиться целыми сериями кадров с друзьями.
Вкладка "Альбомы"
Полностью изменилась и эта вкладка. Теперь в ней сначала отображаются пользовательские альбомы на устройстве. Затем альбомы в облаке. Затем люди и места, как в iOS 11, а потом различные категории файлов: видео, Live Фото, скриншоты, панорамы и так далее. Также тут можно найти скрытые альбомы и список недавно удаленных снимков.
Вкладка "Поиск"
Здесь отображаются люди, присутствующие на фотографиях владельца устройства. Места, в которых были сделаны кадры. И категории, создаваемые нейросетью, встроенной в систему. iOS 12 находит снимки с животными, едой, машинами, самолетами и распределяет их по отдельным папкам. Иногда у нее это получается довольно успешно, поэтому можно на нее положиться и просмотреть полноценный альбом с пушистыми друзьями, которых удалось поснимать за последнее время.
Дополнение к iMessage
Также у приложения "Фото" появилось дополнение для iMessage. Теперь можно делиться фотографиями прямо в мессенджере, и галерея сама выберет снимки, которые могут быть интересны собеседнику.
Общий доступ через iCloud
Теперь отснятым материалом можно делиться, отправив другу ссылку в iCloud, а не сами фотографии. Это гораздо быстрее, удобнее и надежнее, чем отсылать фотографии через мессенджеры и почтовые клиенты.
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