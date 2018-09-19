Количество предзаказов нового iPhone Xs разочаровало аналитиков

Новые iPhone Xs и Xs Max были показаны компанией Apple 12 сентября. Оформить предзаказ новинки можно было с 14 сентября - первая партия смартфонов была раскуплена менее, чем за минуту. Несмотря на это, столь успешный старт не впечатлил аналитиков. Об этом сообщает Cult of Mac со ссылкой на эксперта Rosenblatt Securities Хун Янга, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Apple начала принимать предзаказы на новые модели iPhone в пятницу, 14 сентября. За прошедший уикенд их число, как сообщают аналитики, не смогло преодолеть отметку в 10 миллионов, поставленную в прошлом году iPhone X. Тогда первый в истории Apple смартфон без легендарной кнопки Home всего за пару дней собрал 12 миллионов предзаказов и лидировал на рынке в течение нескольких недель.

Аналитики уверены, что столь слабый старт нового Xs обусловлен, в первую очередь, его высокой ценой. По их мнению, настоящим хитом продаж должен стать iPhone Xr, предзаказы которого начнутся 19 октября. По их прогнозам, на долю Xr придётся 60% всех проданных iPhone.

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