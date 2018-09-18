Samsung ликвидирует линейку бюджетных смартфонов

Компания Samsung намерена отказаться от линейки бюджетных смартфонов Galaxy J. Об этом сообщает портал ET News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас компания продает дешевые Galaxy J/On, модели средней ценовой категории Galaxy A и флагманы Galaxy S/Note. По данным издания, производитель планирует запустить новую линейку Galaxy M, что потребует реорганизации системы продаж.

Предполагается, что серия Galaxy M заменит Galaxy J. При этом не исключено, что телефоны новой линейки будут стоить еще дешевле.

Также сообщается, что в нижнюю ценовую группу может перейти часть моделей серии Galaxy A.

Издание отмечает, что компания пересматривает модельный ряд и ценовую политику из-за высокой конкуренции на азиатских рынках.

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