Samsung готовит смартфон с тройной камерой - ФОТО

В Сети появилась информация о цене обновлённого смартфона среднего уровня Samsung Galaxy A7 (2018). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает инсайдер Ишан Агарвал в "Твиттере".

За $400 корейский электронный гигант предложит устройство с камерой с тремя объективами и оригинальным расположением сканера отпечатка пальца.

Устройство будет стоить €348 в Европе, это около $407. Особенность смартфона - тройная основная камера. Она будет стоять слева, объективы расположатся в вертикальном положении, как у большинства смартфонов 2018 года.

Интересным решением стало расположение сканера отпечатка пальца. Тут он находится на правой боковой грани, как у Moto Z3. А с передней стороны девайс похож на другие смартфоны линейки A. Тонкие боковые рамки, толстые передняя с нижней.

По слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 660. Оно будет оснащено 4 ГБ оперативной памяти и получит операционную систему Android 8.1 Oreo.

Устройство выйдет в трёх цветах: чёрном, синем и золотом. Последний особо интересен. Ранее Apple представила iPhone XS и XS Max в золотой расцветке.

Информация о тройной камере и необычном расположении дактилоскопического сканера соответствует новой политике электронного гиганта. Ранее представители Samsung рассказали, что будут оснащать смартфоны среднего уровня новыми возможностями перед тем, как ставить их во флагманы.