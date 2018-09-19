Роботы-медузы помогут морским биологам

Дизайн роботов был вдохновлен обычными медузами: от них роботы получили силиконовые щупальца и двигатель-насос. Ученые планируют использовать их для изучения чувствительных экосистем в коралловых рифах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета , сообщает Daily Mail. Один из разработчиков, доктор Эрик Энгеберг так комментирует изобретение: "Изучение и наблюдение за хрупкой подводной средой коралловых рифов всегда было проблемой для морских биологов. Простые роботы с мягким панцирем помогут нам в этом".

Медузы были выбраны в качестве прототипов не случайно: они хорошо плавают, достаточно маневренны и просты. Сейчас биомиметический дизайн (повторяющий принципы деятельности животных) очень популярен среди инженеров. Например, в США инженеры пытаются воссоздать слоновий хобот для создания гибкого и прочного манипулятора.