iPhone XS Max стал самым тяжёлым смартфоном Apple

6,5-дюймовое устройство оказалось на шесть граммов тяжелее одного из предшественников. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает 9To5Mac.

Устройство весит 208 граммов. Это на шесть граммов тяжелее iPhone 8 Plus, его вес - 202 грамма. Ранее эта модель была самой тяжёлой среди смартфонов Apple.

Также у iPhone XS Max самая широкая диагональ среди смартфонов из Купертино (6,5 дюйма). Ранее лидером по этому показателю был iPhone X (5,8 дюйма).

По размерам корпуса XS Max идентичен 8 Plus и 7 Plus. Инженеры поместили экран на дюйм больше в корпус того же размера за счёт уменьшения рамок и пропорций 18:9.

В Сети уже есть видео распаковки новых iPhone. Блогер Маркес Браунли рассказал о первых впечатлениях от устройств и показал содержимое коробок.