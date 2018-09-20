Sony подарит PlayStation 4 за предзаказ флагмана Xperia XZ3.

Компания Sony открыла прием предзаказов на флагманский смартфон Xperia XZ3 в России. Новинка, дебютировавшая на выставке IFA в конце августа, обладает OLED-дисплеем (первым среди смартфонов Sony), причем очень высокого разрешения - QuadHD, заходящими на боковины изогнутыми краями и чувствительными к прикосновению боковыми рамками. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Оснащается Xperia XZ3 топовым чипом Qualcomm Snapdragon 845 и батареей на 3330 мА/ч. Работает устройство на Android 9.0 (Pie). Боковые грани смартфона сенсорные: двойной тап по ним открывает новую функцию Side Sense на основе искусственного интеллекта, предугадывающая, какую программу хочет запустить пользователь.

Спереди установлена 19-мегапиксельная камера Motion Eye с возможностью съемки 4K HDR и видео Full HD в суперзамедленном режиме со скоростью 960 кадров в секунду. Разрешение "фронталки" - 13 мп.

Заявлена поддержка функции PS4 Remote, которая позволяет играть в игры для приставки Sony прямо на смартфоне. Всем покупателям, оформившим предзаказ, компания подарит консоль PlayStation 4, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.