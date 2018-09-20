Новейший Mercedes-Benz Actros начинает серийное производство - ФОТО

В Ганновере Mercedes-Benz представил новое поколение флагманского семейства Actros, которое впервые получило видеокамеры вместо зеркал. Но новинка справила сразу два дебюта. Параллельно было представлено еще и особое исполнение Edition 1, с которого и начнется серийное производство. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АвтоВести.

Mercedes-Benz Actros в версии Edition 1 получит не только ряд внешних отличий, но и множество дополнительного оборудования, которое будет установлено по умолчанию. Производитель заявляет сразу о семи опциональных пакетах, которые войдут в список оснащения.

Среди них, к примеру, пакет безопасности, включающий пятое поколение системы аварийного торможения, подушки безопасности и полуавтономную систему управления.

В "комфортный" пакет войдут холодильник и зеркало для бритья, а также атмосферная подсветка, в медиапакет - акустическая система, дополнительные розетки и подставка для ноутбука. Кроме того, грузовик укомплектуют светодиодной оптикой сзади и биксеноновой спереди, светодиодными габаритными огнями и тому подобное.

Само собой, укомплектуют грузовик и главным новшеством - впервые в мире применяемыми на грузовике видеокамерами вместо боковых зеркал заднего вида. "Глаза" установлены на пилонах в верхней части кабины и транслируют изображение на два вертикальных монитора в салоне.

Этой системой под названием MirrorCam будут оснащаться все "Актросы" по умолчанию. Камеры закреплены на специальных пилонах на уровне крыши кабины, а изображение с них подается на два 15-дюймовых дисплея разрешением 720х1920 пикселей, укрепленных на передних стойках изнутри салона. Камеры снабжены системой ночного видения и умеют менять ракурс по желанию водителя.

Внешне Actros Edition 1 можно будет опознать по соответствующим шильдикам, некоторым нюансам отделки передней части кабины (включая особую окраску), дополнительному светодиодному освещению, логотипу марки с подсветкой и так далее. Кроме того, обещана и особая отделка интерьера.

Всего Mercedes-Benz планирует выпустить лишь 400 таких грузовиков.

Напомним, в новом поколении Actros в интерьере теперь отчетливо прослеживается родство с легковыми моделями Mercedes-Benz: там появились два внушительных 10-дюймовых монитора вместо традиционных приборов и панели управления дополнительными функциями. На руле установлены дублирующие органы управления: с их помощью можно настраивать все необходимое, не отрывая рук от рулевого колеса.

Грузовик получил комплекс активных помощников Active Drive Assist, который обеспечивает новинке частичную автономность управления при помощи комплекса датчиков и стереокамер. В комплекс включены, к примеру, адаптивный круиз-контроль и система удержания рядности, способная самостоятельно возвращать грузовик в полосу. Утверждается, что активные помощники работают на любой скорости.

Ассистент торможения Active Brake Assist, которым комплектуется грузовик, сменил поколение с четвертого на пятое. Теперь система способна распознавать пешеходов на скоростях до 50 км/ч и в случае опасности задействовать тормоза. А ассистент Sideguard Assist контролирует ситуацию по бокам грузовика и должен помочь водителю избежать столкновения, к примеру, с велосипедистами или с неподвижными препятствиями при поворотах. Наконец, грузовик укомплектовали системой распознавания дорожных знаков, новым стояночным тормозом и ассистентом контроля стабильности прицепа.

В числе прочих нововведений - ультрасовременная светодиодная оптика, модернизированная задняя ось, улучшенная аэродинамика и тому подобное. Утверждается, что на магистралях новый Actros обеспечит 5-процентное улучшение расхода топлива по сравнению с грузовиком предыдущей генерации, а на региональных дорогах топлива будет тратиться на 3% меньше.