Новые iPhone получат титановые чехлы
21 сентября 2018 08:59 240
Сингапурский производитель аксессуаров Gray представил чехлы для iPhone XS и XS Max из аэрокосмического титана ALTER EGO. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Чехлы будут продаваться в четырёх вариантах цвета: Titanium, Stealth, Gold и Aurora. Кроме того, в комплекте пойдёт кейс, чтобы хранить аксессуар на виду, когда он не надет на смартфон.
Интересно, что чехлы стоят дороже самих iPhone XS и XS Max. Версия ALTER EGO Aurora стоит $2 762.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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