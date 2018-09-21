Новые iPhone получат титановые чехлы

21 сентября 2018 08:59

Сингапурский производитель аксессуаров Gray представил чехлы для iPhone XS и XS Max из аэрокосмического титана ALTER EGO. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Чехлы будут продаваться в четырёх вариантах цвета: Titanium, Stealth, Gold и Aurora. Кроме того, в комплекте пойдёт кейс, чтобы хранить аксессуар на виду, когда он не надет на смартфон.

Интересно, что чехлы стоят дороже самих iPhone XS и XS Max. Версия ALTER EGO Aurora стоит $2 762. 

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