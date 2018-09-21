Экс-глава Google предсказал раздвоение интернета

Интернет к 2028 году будет существовать в двух различных версиях, рассказал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт на закрытой встрече в Сан-Франциско. Об этом сообщил американский телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной частью интернета будет главенствовать Китай, а второй - США, отметил Шмидт.

Во время дискуссии экономист Тайлер Коуэн спросил Шмидта о том, каковы шансы, что интернет в будущем фрагментируется.

"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас - это не раскол, а скорее бифуркация на интернет под главенством Китая и некитайский интернет во главе с Америкой", - сказал он.

Шмидт обратил внимание на масштаб компаний, которые строятся, услуг, которые есть в Китае, а также богатство, которое создается в стране - все это, по его словам, "феноменально". Бывший глава Google добавил, что процент ВВП Китая, который приходится на интернет, очень высокий - больше, чем процент в США, где доля интернета в ВВП страны так же значительна.

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