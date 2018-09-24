Одна версия Galaxy S10 получит плоский экран
24 сентября 2018 10:15 224
Корейский электронный гигант откажется от отличительной особенности своих смартфонов в одной из новых моделей.
Samsung выпустит три смартфона серии Galaxy S10. Одна из моделей получит плоский экран. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает инсайдер ice Universe в "Твиттере".
По его информации, компания выпустит два смартфона с диагональю 5,8 дюйма и один с диагональю 6,44 дюйма. У одного из 5,8-дюймовых устройств экран будет плоским, у двух других моделей - изогнутым. Это будет базовая или Lite-версия.
Ранее сообщалось, что все три смартфона серии Galaxy S10 получат внутриэкранный сканер отпечатка пальца. Galaxy S10+ будет оснащён тройной основной камерой и двойной селфи-камерой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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