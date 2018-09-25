Apple завершила покупку сервиса распознавания музыки Shazam
Компания Apple в заявила в своем релизе о завершении покупки сервиса распознавания музыки Shazam и добавила, что сервис скоро будет свободным от рекламы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Apple и Shazam имеют давнюю общую историю. Shazam был одним из первых приложений, доступных в App Store, и стал любимым приложением всех поклонников музыки во всем мире. С общей любовью к музыке и инновациям мы рады объединить наши команды, чтобы дать пользователям еще больше возможностей для открытия (новых композиций - ред.) и наслаждения музыкой", - приводятся в сообщении слова вице-президента компании, ответственного за Apple Music, Оливера Шуссера (Oliver Schusser).
Как обещает Apple, вскоре сервис будет свободным от рекламы для пользователей по всему миру.
В начале сентября сделку одобрила Еврокомиссия.
Как ранее отмечало издание Wall Street Journal, Apple пытается нарастить количество подписчиков в своем официальном музыкальном приложении Apple Music. При этом сервис Shazam направляет своих пользователей для прослушивания музыки в Apple Music.
Shazam - приложение, которое используется для идентификации музыкальных композиций в момент их воспроизведения на мобильных устройствах и компьютерах. Приложение срабатывает при условии, что уровень фонового шума не слишком высок. Штаб-квартира проекта расположена в Лондоне. Компания была основана в 1999 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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