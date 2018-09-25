iPhone Xs проверили на прочность - ВИДЕО
Компания SquareTrade провела тест на прочность iPhone Xs и Xs Max.
Как передает Day.Az, ролик с испытаниями опубликован на официальном YouTube-канале компании.
В одном из тестов оба смартфона роняли с высоты 182 сантиметров на переднюю и заднюю крышки. В первом случае оба смартфона получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям, которые нанесут ему наибольшие повреждения".
По итогам всех тестов iPhone Xs получил 86 баллов из 100 возможных, что говорит о высокой хрупкости аппарата. У iPhone Xs Max показатель лучше - 70 из 100.
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