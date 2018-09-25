Microsoft Office сделают по-настоящему "умным"

Microsoft пообещала сделать свой Office по-настоящему "умным". Сегодня это значит - оснастить искусственным интеллектом. На конференции Ignite в США компания рассказала, что добавит в Excel и PowerPoint инструменты, которые будут помогать пользователю. Например, интеллектуальная система в PowerPoint сможет предлагать картинки для презентации и выбирать нужный шаблон слайдов в зависимости от данных, которые будут на нем отображаться. А в Excel - советовать, какого именно вида построить график на основе имеющейся информации, а также указывать на пробелы в данных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В основе функции лежит машинное обучение: например, именно так Skype обеспечивает перевод голоса в текст и на другой язык в режиме реального времени, рассказывает ведущий передачи Вести.net Филипп Трофимов. В Microsoft говорят, что "умный" офис уже доступен пользователям Excel, и скоро его добавят в онлайн-версию PowerPoint. Эксперты ждут эти функции и в других офисных программах.

Ну а с точки зрения большого бизнеса, наверное, самое масштабное нововведение для "офиса" Microsoft - его интеграция с профессиональной соцсетью LinkedIn. Компания даст пользователям возможность быстро делиться доступом к документам с друзьями из LinkedIn, а также синхронизировать контакты почтовый программы Outlook, а это едва ли не стандарт корпоративной адресной книги, с контактами из соцсети. Предполагается, что такая интеграция позволит быстрее и проще общаться с нужными коллегами и партнерами из других компаний, и не упускать встречи, назначенные через соцсеть.