Электрический имплант поставил на ноги парализованных пациентов

Учёные из Университета Луисвилля разработали революционный метод восстановления парализованных людей после аварий и тяжёлых травм - вместо обычной терапии исследователи устанавливают особый чип, стимулирующий работу спинного мозга, пишет Science Alert. Устройство, по словам исследователей, позволяет втрое сократить время на терапию и значительно улучшить моторику и чувствительность нервных окончаний.

Научный руководитель исследовательского центра травм спинного мозга в Университете Луисвилля отмечает, что главная особенность заключается в точке крепления устройства - значительно ниже установленной области повреждения. Само устройство похоже на обычное реле или переключатель - с помощью серии электрических разрядов микрочип подаёт сигналы через нервные окончания, заставляя повреждённые участки спинного мозга "заводиться".



Первые исследования на добровольцах с повреждениями спинного мозга показали, что технология успешно работает. В данный момент исследователи подали заявку на проведение масштабных клинических исследований новой технологии.