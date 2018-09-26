В Японии разрабатывают сверхзвуковые планирующие бомбы

Министерство обороны Японии ускоренными темпами разрабатывает сверхзвуковые планирующие бомбы, предназначенные для поражения целей на больших расстояниях. Как сообщает в среду газета The Japan Times, их предполагается поставить на вооружение в 2026 году - на семь лет раньше, чем планировалось, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Планирующая бомба будет запускаться как головная часть ракеты и станет отделяться от нее на большой высоте. К цели бомба будет приближаться со сверхзвуковой скоростью, что крайне затруднит ее перехват, считают в японском военном ведомстве.

Запускаться ракеты с планирующими бомбами будут с мобильных наземных установок. Дальность их действия пока не приводится, однако, по данным газеты, она будет очень большой. Это позволяет использовать такие вооружения фактически как наступательные, что вступает в противоречие с мирными положениями конституции Японии, отмечает газета.

Пусковые установки с планирующими бомбами в первую очередь предполагается разместить на островах в Восточно-Китайском море. Токио не исключает в этой связи конфликта с Пекином, который претендует на расположенный в этом районе архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао), находящийся сейчас под контролем Японии. Помимо планирующих бомб, Токио начинает также разработку собственной сверхзвуковой крылатой ракеты, которая была бы малозаметна для радаров возможного противника.

В конце августа министерство обороны Японии приняло решение запросить рекордный бюджет на будущий финансовый год - 5,29 трлн иен ($48,1 млрд). Это почти на 2% больше, чем в текущем финансовом году. Отмечается, что в первую очередь выделение дополнительных средств связано с приобретением у США двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, которые планируется в течение ближайших пяти лет разместить на территории Японии.

Существенная часть бюджета будет направлена также на закупку новых ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A, которые Япония разрабатывает совместно с США. Также в планах у японского оборонного ведомства приобретение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A.

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