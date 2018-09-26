Новый азербайджанский спутник доставлен на орбиту - ВИДЕО

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно доставила на геопереходную орбиту азербайджанский телекоммуникационный спутник - "Azerspace-2". Запуск состоялся во вторник вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, запуск, ставший для этого носителя сотым по счету с этой площадки, произведен в 19:38 по местному времени, его трансляцию в прямом эфире на своем сайте вела компания Arianespace, обслуживающая старты из ГКЦ.

Азербайджанский спутник стал третьим космическим аппаратом в истории Азербайджана. Он призван расширить спектр услуг и географию деятельности национального спутникового оператора "Азеркосмос". Сигнал "Azerspace-2" охватит страны Европы, Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока, Западной и Центральной Африки. Срок работы спутника на орбите составит как минимум 15 лет. В подготовке и эксплуатации аппарата также участвовала компания Intelsat.

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