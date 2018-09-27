Samsung присоединился к выпуску нового поколения майнинговых чипов

Компания Squire Mining Ltd. во вторник объявила о том, что её новыми бизнес-партнёрами по созданию 10-нм ASIC-чипов следующего поколения для майнинга биткоина стали две ведущие фирмы из Юго-Восточной Азии: Gaonchips и Samsung Electronics. Gaonchips примет участие в разработке чипа, в то время как Samsung займётся его выпуском в Корее, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Наша команда инженеров и программистов в настоящее время работает с Gaonchips над разработкой начального ASIC-чипа для майнинга Bitcoin Cash, биткоина и других связанных с ними криптовалют, используя технологию обработки полупроводниковых пластин, которая, после утверждения определённых прописанных спецификаций и критериев, станет основой для первичного массового тестового запуска ASIC-чипов, выпущенных Samsung Electronics", - сообщили в компании.

Squire предприняла ряд шагов в криптовалютной индустрии за последнее время. В августе компания привлекла $19,5 млн финансирования и заключила соглашение с майнинг-пулом Coingeek, который намерен воспользоваться её новым оборудованием.

Samsung, в свою очередь, продолжает открывать для себя сферу майнинга криптовалют, преимущественно в скрытном режиме. Ранее в этом году в сети появилась информация о том, что несколько майнинговых компаний, в том числе Innosilicon, воспользовались услугами Samsung для производства чипов. В январе компания подтвердила эту информацию, однако отказалась называть имена своих партнёров.

Кроме того, компания активно интересуется технологией блокчейн. В частности, соответствующими разработками занимается ее подразделение Samsung SDS, которое реализует сценарии использования технологии в сфере логистики.

В июле ряд СМИ сообщил о том, что Samsung начала принимать биткоины в точках продаж в странах Балтии, однако в компании эту информацию не подтвердили.

Напомним, Samsung разработал первый в мире блокчейн-сервис таможенного оформления экспорта.