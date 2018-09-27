Nokia выпустила "голый" смартфон
Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, в рамках программы Android One представила модель Nokia 5.1 Plus в бюджетном сегменте, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Несмотря на бюджетную цену, модель получилась достойной даже среднего класса: аппарат обладает 5,8-дйюмовым HD+ дисплеем со знаменитым козырьком, есть сканер отпечатков пальцев и даже неплохая для своего ценового сегмента двойная 13+5 МП фотокамера.
Внутри Nokia 5.1 Plus интегрирован процессор MediaTek Helio P60 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной, расширяемая картами microSD до 512 ГБ. Самое главное - работает новинка на "голом" Android One. Приблизительная цена на старте продаж составит 239 долларов.
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