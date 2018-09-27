Японец создал самосборный кубик Рубика

Инженер-конструктор из Японии придумал новый, усовершентствованный, кубик Рубика. В отличии от его классической версии, этот кубик решает себя самостоятельно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Японский изобретатель для начала распечатал детали кубика на 3D-принтере. Затем он вставил внутрь моторчики и собрал его вместе с ними. Новый кубик Рубика может сам себя собрать не только благодаря механическому устройству внутри, но и благодаря специальной программе, также созданной инженером. Программа понимает, как именно его "запутали" в самом начале.

На первом этапе устройство было больше привычного размера, но японец исправил и это. Визуально усовершенствованный им кубик Рубика не отличить от самого обыкновенного.

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