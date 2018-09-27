Эксперты признали экран iPhone XS лучшим в мире

После появления новых смартфонов Apple в продаже, эксперты из DisplayMate решили проверить качество дисплея iPhone XS Max. Результаты поставили под сомнение лидерство предыдущего победителя в рейтинге экранов - Samsung Galaxy Note 9. Флагману от Apple присудили самый высокий рейтинг A+ и звание "Лучший дисплей в мире", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Точность цветопередачи у iPhone XS Max оказалась самой близкой к естественной (0.8 JNCD), обладает наименьшим сдвигом цветовой точности (0.4 JNCD) и высокой яркостью (660 нит при 100 % APL).



iPhone XS Max получил высокие оценки за OLED-дисплей производства Samsung и LG



Более того, дисплей Super Retina удостоился высоких оценок за "бесконечную" контрастность, низкий коэффициент отражения (4,7%), наименьшее снижение яркости при отклонении угла обзора (25% при 30°) и высокое разрешение (2688 × 1242 точек). Эксперты также подчеркнули высокую пиксельную плотность у iPhone Xs Max (458 ppi), обеспечивающую максимальную четкость изображения без неровностей.

Стоит отметить, что такие достижения были достигнуты благодаря использованию второго поколения OLED-матриц производства Samsung и LG.

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