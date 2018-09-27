Oppo первой выпустит смартфон с 10 ГБ "оперативки"

Китайская компания Oppo ("дочка" BBK Electronics, как и Vivo с One Plus) готовит к релизу новую модель "бесчелочного" смартфона Find X, которую оснастят рекордным объемом оперативной памяти - 10 гигабайт. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, такое устройство уже было одобрено китайским сертификационным агентством TENAA и может выйти в самое ближайшее время.

Новинке также приписывают флеш-накопитель емкостью 256 ГБ и цену в районе 7999 юаней . Актуальная модель Find X располагает 8 ГБ "оперативки" и памятью 128 либо 256 ГБ.

Прочие спецификации устройства не изменятся. Оно получит 6,42-дюймовый AMOLED-экран, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845, батарею на 3730 мА*ч и двойную камеру: 16 + 20 мегапикселей. Практически вся его лицевая сторона занята экраном. Как утверждают в Oppo, Find X обладает самым высоким на рынке соотношением экрана к корпусу - 92,25%.

Камеры смартфона находятся в выдвижной секции, которая автоматически выползает, когда пользователь запускает приложение камеры. В остальное время, когда устройство выключено или приложение камеры закрыто, эта секция спрятана.