Отличительная функция iPhone XS Max от X и XS

iPhone XS Max поддерживает программную возможность Display Zoom, XS и X нет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает 9To5Mac.

С помощью Display Zoom пользователь может увеличить размер контента: шрифта, иконок, изображений и прочего. Для этого нужно: Настройки -> Экран и яркость -> Вид. В этом разделе вам будут предложены два варианта размера контента: стандартный, который стоит по умолчанию, и увеличенный. Второй - это и есть Display Zoom.

Такая возможность впервые появилась в iPhone 6 и 6 Plus, в iPhone X её не оказалось. Как выяснилось, среди флагманов Apple нового поколения она поддерживается только на 6,5-дюймовом устройстве.

9To5Mac допускает, что Display Zoom также будет доступна в iPhone XR. Это удобная возможность для смартфона с большим дисплеем. Напомним, диагональ дисплея XR составляет 6,1 дюйма.