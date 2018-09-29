Что придет на смену литий-ионным аккумуляторам?

У всех новых электронных устройств, будь то новенький iPhone Xs или дешевый смарт-браслет за 1 доллар, заказанный в известном китайском интернет-магазине, есть одна общая черта: все они питаются от литий-ионных аккумуляторных батарей. Причем с развитием технологий эти элементы питания мало изменяются и порой не могут обеспечить должный уровень автономности устройства, заставляя нас использовать внешние зарядные устройства. Конечно, существует масса разработок в этой сфере, но большинство из них крайне дороги и не всегда практичны. Однако выход есть и, вполне возможно, совсем скоро на смену литию придет цинк.

Помимо всего прочего, литий-ионные аккумуляторы уязвимы к воздействию высоких температур, что ограничивает круг их применения. Но преодолеть все вышеозначенные проблемы вполне возможно. Как сообщает издание The New York Times, калифорнийская компания NantEnergy, возглавляемая Патриком Сун-Шионгом сумела создать одну из первых (а главное эффективную и недорогую) перезаряжаемую батарею на основе оксида цинка, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

"Испытания систем хранения энергии при помощи цинка проходили на протяжении последних 6 лет. Во время серии тестов они были развернуты для питания 110 деревень в девяти странах Азии и Африки. Такие аккумуляторные батареи в сочетании с солнечными элементами питания могут быть объединены для создания системы, питающей небольшой городской квартал." - заявил господин Сун-Шион.

Основной энергетический блок батареи состоит из эластичных элементов, заключенных в специальный кожух и платы для контроля за накоплением заряда и оксида цинка, который и участвует в энергообмене. Цинковая батарея работает таким образом, что ее элементы не боятся нагревания, а значит для аккумуляторов не требуются системы охлаждения для предотвращения перегрева. По сообщениям разработчиков, уже сейчас производство цинковых аккумуляторов в пересчете на 1 киловатт в час не должно превысить 100 долларов США, в то время как стоимость литий-ионных батарей достигает 300-400 долларов за тот же 1 киловатт в час.

На данный момент руководство NantEnergy рассчитывает найти применение своей технологии в телекоммуникационных башнях, а затем начать обеспечение энергией жилого сектора. Первыми рассчитывать на подключение к новому источнику электроэнергии могут жители штатов Нью-Йорк и Калифорния.

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