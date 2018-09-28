Azerfon обновит сервис мобильной связи на борту самолетов

Оператор мобильной связи Азербайджана, ООО Azerfon (торговая марка Nar), готовится предложить своим абонентам обновленный сервис мобильной связи на борту самолетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Об этом сказал в пятницу журналистам главный исполнительный директор ООО Гуннар Панке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Панке, в настоящее время по этому поводу уже ведутся переговоры с авиакомпанией.

"В будущем месяце все детали проекта будут обнародованы", - сказал Панке.

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