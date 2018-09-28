Azerfon обновит сервис мобильной связи на борту самолетов
28 сентября 2018 13:20 176
Оператор мобильной связи Азербайджана, ООО Azerfon (торговая марка Nar), готовится предложить своим абонентам обновленный сервис мобильной связи на борту самолетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Об этом сказал в пятницу журналистам главный исполнительный директор ООО Гуннар Панке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Панке, в настоящее время по этому поводу уже ведутся переговоры с авиакомпанией.
"В будущем месяце все детали проекта будут обнародованы", - сказал Панке.
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