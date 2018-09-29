Facebook нашла уязвимость в системе безопасности

Компания Facebook сообщила об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Во вторник, 25 сентября, наша команда инженеров обнаружила проблему безопасности, затронувшую почти 50 миллионов аккаунтов", - сообщается в заявлении вице-президента по управлению продуктом Гая Розена (Guy Rosen).

Как отмечается в заявлении, злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что повлияло на функцию "Просмотр моего профиля". "Это позволило им украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей", - сообщается в заявлении.

Сообщается, что маркеры доступа позволяют пользователям оставаться авторизованными в Facebook так, чтобы не было необходимости вводить пароль каждый раз при использовании соцсети.

Компания заявила, что уже "ликвидировала уязвимость и сообщила (об инциденте - ред.) правоохранительным органам", "заново настроила маркеры доступа 50 миллионов пользователей, аккаунты которых оказались затронуты". Также компания в качестве меры предосторожности решила перенастроить маркеры доступа еще 40 миллионов пользователей.

"В результате около 90 миллионов человек будут вынуждены снова авторизоваться в Facebook или в других приложениях, в которых используется логин Facebook", - отмечается в заявлении компании. Функция "Просмотр моего профиля" временно отключена для проверки безопасности.

Как Розен отмечает в заявлении, пока неизвестно, к какой информации злоумышленники получили доступ, и была ли она использована не по назначению. Также пока неясно, кто стоит за атаками.