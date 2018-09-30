Ученые создали невероятно чувствительную искусственную кожу

Новая разработка ученых из Китайской академии наук поражает воображение. Они создали искусственную кожу, настолько чувствительную, что она способна ощущать дуновения ветра, а также движение муравьев и падение капель воды.

Подробно работа исследователей, а также достижения японских ученых описаны в научном журнале Science Robotics, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Создатели тонко чувствующей кожи рассказали, что их исследование поможет при создании роботов. Инженеры уверены, что новому поколению роботов такая кожа будет необходима, чтобы те смогли выполнять задачи, требующие аккуратности и скрупулезности.

В частности, эта искусственная кожа способная реагировать на малейшие перепады температур, а также ощущать смену текстуры поверхности любого предмета.

Это важное открытие для робототехники и для мира науки в целом.

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