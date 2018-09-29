Google — 20 лет спустя: Вы получите новые глаза, но с рекламой

Сегодня отмечает день рождения одна из крупнейших IT-корпораций мира - компания Google, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. Проект, начинавшийся как "гаражный стартап", уже изменил наш мир до неузнаваемости. Вероятно, в следующие 20 лет нас ждут ещё более радикальные перемены. К примеру, лет через 30 вы, возможно, получите вместо старых подслеповатых глаз совершенно новые от Google, а в благодарность будете видеть ими не только окружающий мир, но и рекламу.

Вряд ли ребёнок из семьи русских мигрантов Сергей Брин и его американский товарищ Ларри Пейдж, находясь в Калифорнии в 1998 году, думали о том, что меняют мир. Заработать денег - это да. Стать миллионерами - тоже, наверное, да. Изменить весь мир?

Хотели они этого или нет, а всё-таки сделали. Google из поисковой машины, анализирующей страницы всех сайтов в Интернете, превратилась в глобальную транснациональную корпорацию с расходами и доходами, способными поспорить с бюджетами самых развитых стран мира, и воистину планетарным масштабом деятельности.

Как Google изменила нашу жизнь за прошедшие 20 лет?

Перечисление всех изменений, которые не были бы возможны, если бы не существовало Google, займут, боюсь, не одну страницу настоящей книги, поэтому сосредоточимся на том, что нам ближе и понятнее, - на нашей с вами жизни.

Благодаря навигации и детальным картам Google для нас теперь нет проблем с тем, чтобы ориентироваться в абсолютно новом городе или просто в незнакомом районе. Google Maps решили эту проблему для всех и навсегда. В России наиболее успешен в плане навигации не Google, а "Яндекс", но идею подали именно парни из Калифорнии, так что спасибо им.

Chrome. Революцию браузеров совершали несколько раз. Единственная компания на рынке, которая никогда не совершала революции в браузерах, - Microsoft, её Internet Explorer стал примером того, каким браузер точно не должен быть. Google позволила нам вводить поисковый запрос прямо в адресную строку, и это изменило практически всё. Все знания мира стали доступны по одному поисковому запросу, введённому в одну строку.

Android. Если вам до сих пор кажется, что игру перевернул Стив Джобс, вы ошибаетесь. Apple никогда бы не смогла популяризировать смартфоны настолько, насколько это стало возможно благодаря Google и их операционной системе Android. 88% всех смартфонов на планете работают именно на этой системе. Она позволяет миллиардам людей находиться в Сети и взаимодействовать со всем миром. Просто попробуйте представить себе гигантскую площадь, на которой находятся миллиарды людей со светящимися экранами. Представили? Впечатлились?

Google Docs. Microsoft больше никогда не будет монополистом на рынке текстовых редакторов и электронных таблиц. Совместное ведение документов, обмен ими, коллективное редактирование и внесение правок в реальном времени. Миллионы людей по всему миру ежедневно проводят сотни тысяч мозговых штурмов. Фактически Google позволила нам объединить наши интеллектуальные ресурсы и ускорить разработку тысяч и тысяч решений многократно.

Google Translate.

В своё время жители одного городка на Ближнем Востоке задумали построить башню до неба, чтоб стать равными Богу. Бог прогневался на людей, покарал их гордыню и лишил людей общего языка, чтоб те не могли между собой договориться. Каменщик больше не понимал штукатура, а инженер не мог договориться с прорабом, строительство башни приостановилось на неопределённый срок. Машинный перевод пока далёк от идеала, но Google учится каждую секунду и языковой барьер между людьми постепенно стирается и исчезает. Осталось совсем немного, и мы будем понимать друг друга так, как если бы мы говорили на одном языке.

Что изменит Google в следующие 20 лет?

Когда мы рассуждаем о планах Google по изменению мира, нам необходимо точно знать, что этот план у Google уже есть. Вот в гараже у Брина и Пейджа плана ещё не было, а спустя 20 лет у них этот план есть и есть штатные футурологи, которые предсказывают будущее и направляют мощь Google в развитие тех или иных технологий. Главным футурологом Google, безусловно, является Рэймонд Курцвейл, обещающий нам всем в скором времени наступление так называемой технологической сингулярности. По мнению Курцвейла, в момент её наступления человеческий организм прекратит своё биологическое существование, слившись воедино с машиной. Мы станем киборгами, терминаторами, андроидами, биониками, квази-механизмами или биомехами - выбирайте любое подходящее название, суть останется прежней: людьми, какими мы являемся сейчас, мы уже не будем.

Но это некое достаточно отдалённое будущее, наступление этой сингулярности Курцвейл назначил на 2045 год, некоторые из читателей даже на пенсию к этому моменту выйти не успеют.

Смерть такси.

Беспилотные автомобили однозначно раз и навсегда закончат историю этой великой профессии. Больше никто не расскажет вам, что бомбит исключительно для души, а в родном городе у него три бизнеса с миллиардными оборотами. Таксисты станут фольклором - таким же, каким стали трубочисты.

Дополненная реальность. В Google уже пытались отказаться от смартфонов с помощью выпуска очков с дополненной реальностью. Тогда компанию подвели маломощность устройства и малое время автономной работы. В скором времени все недостатки первых Google Glass будут устранены и вторая версия очков с дополненной реальностью станет такой же популярной, каким стал в своё время первый iPhone.

Вживляемые гаджеты.

Пока это кажется чем-то невероятным, но будущее близко. Люди вживляют себе чипы с проездными билетами и пополняют их, прикасаясь рукой к терминалу, уже сейчас. Скорее всего, в течение следующих двадцати лет мы получим и вживляемые в ухо микрофоны, и вживляемые в мозг электроды, и многое другое. Курцвейл уверен, что развитие нанороботов полностью изменит наше качество жизни, мы практически перестанем болеть, а старые, пришедшие в негодность органы будут заменяться на новые, - как запчасти автомобиля в автосервисе. С одной стороны, страшно, с другой - страшно заманчиво. Согласитесь ли вы, допустим, лет в восемьдесят отказаться от своих старых глаз, когда у вас катаракта, близорукость или дальнозоркость, и получить новые: механические, но с условием, что вам будут показывать ещё и рекламу? Я соглашусь.