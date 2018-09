Sony отказалась проводить в этом году презентацию новых игр

Представители японской корпорации достаточно серьёзно разочаровали геймеров своим решением, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Руководитель SIE Worldwide Studios Шон Лейден подтвердил опасения владельцев консоли PlayStation 4. Компания Sony на самом деле не будет проводить PlayStation Experience в декабре 2018 года.

Лейден заявил, что это объявление расстроит поклонников, однако пока Sony нечего показывать, кроме Days Gone и Dreams. В компании не считают, что ради этого стоит собирать множество людей в США и делать для них отдельное мероприятие.

Скорее всего, новости по Ghost of Tsushima, Death Standing и Last of Us Part II могут появиться на выставке Paris Games Week, которая пройдёт с 26 по 30 октября.