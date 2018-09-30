Nokia впервые выпустит смартфон с пятью камерами

30 сентября 2018 10:22

Флагманский смартфон Nokia 9  может стать первым в мире смартфоном с пятью основными камерами, передает Day.Az со ссылкой на Mail.ru.

Смартфон поставляется в двух конфигурациях памяти: 6 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти.

Сообщается, что комбинация из пяти камер будет снабжена сенсорами 12+12+16+16+8 Мп.

Nokia 9, вероятно, будет стоить около 700 долларов.

Согласно некоторым источникам, смартфон может быть представлен в следующем месяце.

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